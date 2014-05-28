Українці можуть допомогти захистити мирне населення від терористів і сепаратистів

Зробити свій внесок на потреби батальйону спеціального призначення «Дніпро» та регіонального Полку національного захисту можна за зазначеним рахунком благодійної організації.

Збір коштів на забезпечення цих потреб здійснюється Благодійною організацією «Фонд Дніпро-1» на рахунок №26001050007163, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, призначення платежу «безповоротна фінансова допомога».

Нагадаємо, батальйон спецпризначення «Дніпро» та регіональний Полк національного захисту були створені для захисту місцевого населення від сепаратистів та терористів.