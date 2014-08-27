Майже 400 українців вивезли з Криму на Колиму
18:14, 27 серпня 2014Суспільство
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Майже 400 українців з Луганської та Донецької областей, які тимчасово проживали в Криму, прибули в Магадан і Якутськ.
REUTERS
Літак летів із Сімферополя з пересадкою в Якутську, де вийшли близько 180 українців, інші подалися в Магадан, передає "Українська правда".
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Видання зазначає, що у переселенців є 2 варіанти влаштувати своє майбутє - стати учасником програми з переселення співвітчизників з-за кордону, або повернутися на батьківщину.
Раніше Федеральна міграційна служба Росії ухвалила рішення до 1 вересня закрити всі пункти розміщення переселенців в Криму і деяких регіонах Росії.
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