Майже 400 українців вивезли з Криму на Колиму

Літак летів із Сімферополя з пересадкою в Якутську, де вийшли близько 180 українців, інші подалися в Магадан, передає "Українська правда".

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Видання зазначає, що у переселенців є 2 варіанти влаштувати своє майбутє - стати учасником програми з переселення співвітчизників з-за кордону, або повернутися на батьківщину.

Раніше Федеральна міграційна служба Росії ухвалила рішення до 1 вересня закрити всі пункти розміщення переселенців в Криму і деяких регіонах Росії.