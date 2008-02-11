Черновецький про догану, ”Еліта-Центр”, мільйонерів і свого заступника

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що догану, пов`язану з вирішенням питання з постраждалими в афері «Еліта-Центр», винесено Президентом справедливо, але «не тій персоні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Києва заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, Київська міськадміністрація на сьогоднішній день зробила зі свого боку все можливе, щоб ситуація, подібна «Еліта-Центр» більше не повторилася, крім того, впродовж двох років перебування на посту мера столиці він особисто написав багато листів в уряд, адміністрацію Президента щодо необхідності внесення на розгляд законопроекту, згідно з яким продавати можна тільки побудовані квартири.

Як підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на всі ці листи він не одержав жодної відповіді, тому що «багато людей у Верховній Раді займаються будівництвом житла».

Він підкреслив, що указ не було обговорено з ним особисто до підписання, хоча, на його думку, потрібно було вислухати його пояснення.

«Я сприймаю указ як аполітичний і, в принципі, підтримую Президента в тому, що він стурбований ситуацією з «Еліта-Центр». Але майте на увазі, що ми всі питання формально давним-давно вирішили. Вся проблема була в тому, що не вистачило людяності в осіб, які займалися цим питанням, і вони спровокували потерпілих від «Еліта-Центр» піти до адміністрації Президента», - пояснив мер столиці.

Далі він додав: «Президент правильно виніс догану, але тільки не тій персоні. І я її продублюю відповідним чином».

Як повідомив журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, найближчим часом буде винесено догану його заступнику Віталію ЖУРАВСЬКОМУ.

Проте, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не згоден із рішенням, що міськадміністрація повинна компенсувати збитки абсолютно всім, хто постраждав внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр».

«Там було дуже багато мільйонерів, які просто інвестували гроші», - зазначив міський голова.