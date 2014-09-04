Путін хоче зупинити модернізацію України - історик

Про це історик Ярослав Грицак розповів в інтерв'ю журналу Новое время.

"Нам потрібно перейти від стратегії равлики до стратегії жаби - сильно підстрибнути, щоб потрапити на іншу траєкторію. Еволюція в Україні не працює - я стверджую це, як історік, який спеціалізується на Східній Європі XIX-XX століть. Цей принцип сформулював відомий економіст та історик Олександр Горшенкрон, який стверджував, що відсталі країни Східної Європи можуть стати розвиненими, тільки зробивши стрибок. Повільний розвиток приволит до стагнації і загнивання .це абсолютно про Україну", - вважає Грицак.

Історик порівняв Україну з равликом, яка повільно рухається у невідомому напрямку, вагаючись між Сходом і Заходом.

"Наші еліти 23 роки уникали прийняття важливих рішень, оскільки боялись втратити владу. І боялися не дарма - ті, хто почне змінювати країну, не будуть популярні в перші три-п'ять років - подивіться на Михайла Саакашвілі. Через 50 років йому будуть ставити пам'ятники", - вважає історик. Читайте такожСоціолог: В історії не буває фатальності - на зміну Путіну може прийти ліберал

Він упевнений, що Україні потрібно діяти радикально - реформи будуть спочатку болючими, але "виведуть Україну на потрібну орбіту".

"План Путіна полягає в тому, щоб зупинити процес модернізації України.Тому нам доведеться воювати і проводити реформи. Це і є стрибок жаби", - вважає Грицак.

На його думку, Росія може собі дозволити консервацію режиму, оскільки має запаси нафти і газу.

"Імперії важко модернізуються. В метафорі про жабу імперія - це динозавр, який занадто важки, щоб підпригнути, - розповів історик.

Читайте інтерв'ю Грицака у новому номері журналу Новое время.