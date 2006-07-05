На Львівщині в автобусі заживо згоріли 6 дорослих і 2 дітей

Сьогодні о 4.05 поблизу с. Угерсько Стрийського району Львівщини в автобусі з 11 пасажирами, який рухався за маршрутом Мукачеве – Львів, виникла пожежа, в результаті якої загинуло 8 осіб та 2 особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 4.40 пожежу ліквідовано двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС України.

Причиною пожежі став вибух парів бензину під час ремонту паливної системи, який водій розпочав на трасі.

Про це УНІАН повідомив начальник Стрийського управління МНС Львівській Віталій СТЕФАН.

За його словами, водій, грубо порушуючи правила техніки безпеки, розпочав ремонт, не висадивши пасажирів з автобусу.

Серед загиблих - двоє малолітніх дітей, повідомив В.СТЕФАН. Вижив водій і 15-річний підліток. Всі загиблі – члени кількох родин Закарпатської області.