У Маріуполі снаряд потрапив у фільтрувальну станцію Старокримського кар'єра (фото)

Близько години тому бойовий снарядпотрапив у фільтрувальну станцію Старокримського водосховища, повідомляє 0629.

Снаряд не розірвався, але залишив дірку у греблі.

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На даний час фільтрувальну станцію знеструмлено. Працівники чекають на приїзд саперів.

За словами робітників, навіть якби снаряд розірвався - це ніяк би не вплинуло на забезпечення водою жителів Маріуполя. Старокримське водосховище має 2 фільтрувальні станції і це - менша з них.