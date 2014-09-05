У Маріуполі снаряд потрапив у фільтрувальну станцію Старокримського кар'єра (фото)
15:19, 05 вересня 2014Суспільство
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На даний час фільтрувальну станцію знеструмлено.
Фільтрувальна станція Старокримського кар'єра / SLA / shukach.com
Близько години тому бойовий снарядпотрапив у фільтрувальну станцію Старокримського водосховища, повідомляє 0629.
Снаряд не розірвався, але залишив дірку у греблі.
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На даний час фільтрувальну станцію знеструмлено. Працівники чекають на приїзд саперів.
За словами робітників, навіть якби снаряд розірвався - це ніяк би не вплинуло на забезпечення водою жителів Маріуполя. Старокримське водосховище має 2 фільтрувальні станції і це - менша з них.
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