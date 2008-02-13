Путін і Ющенко про уран, ЧАЕС, м`ясо, молоко, інтелект і зброю

Україна і Російська Федерація домовилися сприяти подальшому поглибленню російсько-української співпраці в торговельно-економічній сфері, паливно-енергетичному і агропромисловому комплексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Плані дій Росія - Україна до 2009 року, який підписали в Москві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і РФ Володимир ПУТІН.

Також у документі передбачений намір розвивати співпрацю в галузі машинобудування, транспорту і зв`язку, промисловій політиці, авіабудуванні, науці і техніці, використанні космосу і атомної енергії в мирних цілях.

Зокрема, сторони вирішили:

- розробити і погодити для підписання Президентом Російської Федерації і Президентом України проект документа про реалізацію спільних російсько-українських проектів у паливно-енергетичному комплексі;

- розглянути питання про участь України в діяльності Міжнародного центру зі збагачення урану;

- активізувати координацію зусиль у роботі з подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- продовжити співпрацю з питання врегулювання постачань у Російську Федерацію української м`ясної і молочної продукції відповідно до рішення Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії з метою зняття обмежень на постачання до Росії м`ясомолочної продукції з України з урахуванням аудиту українських підприємств російськими фахівцями;

- завершити виконання внутрішніх процедур і затвердити рішення, необхідні для набуття чинності Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, використовувані й одержані під час двосторонньої військово-технічної співпраці від 22 грудня 2006 р.