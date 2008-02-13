7 мешканців Миргорода оголосили голодування

Семеро мешканців Миргорода перед стінами Полтавської обласної прокуратури встановили намет і оголосили безстрокове голодування, вимагаючи розслідувати зловживання мерії Миргорода на 2,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, групу голодуючих очолив головний редактор газети «Миргородська правда» Олег БАГРІЙ.

«Не добившись правди в Миргороді, своїм голодуванням хочемо привернути увагу обласного прокурора Віктора ВОЙЦИШЕНА до справи зі зникненням 2,5 млн. гривень державних коштів. Саме таку суму виділили, як державну субвенцію, на ремонт Миргородської загальноосвітньої школи №1 ще в 2002 році. Тоді школа залишилася не відремонтованою, а 2,5 млн. гривень - зникли. А коли ми почали цікавитися долею цієї суми, писати про це матеріали, то приміщення школи почали швидко ремонтувати. Самому ж приміщенню школи - більше ста років. Ремонт, звичайно, зробили і досить швидко – за 1 місяць. Та мешканці Миргорода дуже сумніваються, що за такий короткий термін можна було б освоїти 2,5 млн. грн. До того ж, кошти з державного бюджету виділялися не на ремонт, а на будівництво нового навчального закладу», -заявив О.БАГРІЙ.

Страйкарі вважають, що у справі замішаний мер Миргорода Олександр ПАУТОВ.

„Він взагалі не виходить до людей, не спілкується. Ми ж хочемо тільки дізнатися, чи вкрав він ці кошти, чи ні, а то по цій справі виходить якесь замкнуте коло: обласна прокуратура відсилає справу до УМВС в Полтавській області, а ті – назад їм. Отак перекидаються цією справою державні органи ще”, - сказав О.БАГРІЙ.

Голодувальники вважають, що прокуратура і мерія Миргорода умисне затягують розслідування кримінальної справи, оскільки гроші були незаконно використані для інших цілей.

З учасниками акції зустрівся заступник прокурора області Анатолій МЕЛЬНИК. «Однак всі питанні не вирішені. Ми ще постоїмо тут, а за два дні можемо повернутися до Миргороду і вжити більш серйозніші заходи, навіть перекривати дороги», - заявили страйкарі.