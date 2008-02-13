У Тимошенко гадки не мають, коли буде усунуто РосУкрЕнерго

Україна і Росія не визначили часу відмови від посередницьких послуг "РосУкрЕнерго" при постачанні природного газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Наскільки мені відомо, досі невідомо, коли посередника буде усунуто і з якого часу він піде з ринку», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр нагадав, що напередодні було досягнуто домовленості про створення спільних підприємств за участю НАК «Нафтогаз України» і російського ВАТ «Газпром» на паритетних засадах.

«Це відповідає українським інтересам», - переконаний Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на переговорах у Москві, які проводили президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, сторони домовились змінити оператора постачань імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних засадах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

За словами О.ДУБИНИ, 14 лютого буде підписано перші документи щодо створення спільних підприємств «Газпрому» і «Нафтогазу України».

Крім того, президенти України і Росії домовились, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Раніше «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за поставлений газ сягає вже 1,5 млрд. дол.