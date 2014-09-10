У Нідерландах залишається золото скіфів з кримських музеїв - КМУ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, саме ці предмети з колекції Історичного музею становили основу виставки, були її найціннішими та найцікавішими об’єктами.

Як зазначили в КМУ, зокрема йдеться про скіфський меч та золотий шолом IV ст. до н. е., сарматську фібулу у вигляді дельфіна І ст. до н.е. та інші експонати.Читайте такожBBC Україна: Скіфське золото повернулося до України

Втім, як повідомили в уряді, відкритим залишається питання щодо тієї частини експонатів, котрі були надані Бахчисарайським історико-культурним заповідником, Керченським історико-культурним заповідником та Національним заповідником «Херсонес Таврійський». Затримка, як повідомлялось, пов’язана з претензіями зазначених музеїв щодо права власності над цими об’єктами.

У зв’язку з чим Мінкультури наголошує, що зазначені музеї були лише зберігачами зазначених об’єктів, тоді як належать вони, згідно з законодавством, українському народу і є частиною музейного фонду України.

«У тому разі, якщо дійде до судового провадження – ми будемо готові до цього» - наголосила перший заступник міністра Олеся Островська-Люта.

Наразі міжвідомча робоча група, до складу якої входять представники Мінкультури, Мін’юсту та МЗС здійснює всі необхідні заходи для якнайшвидшого вирішення цього питання та повернення культурних цінностей в Україну.Читайте такожРішення голландців залишити в себе "скіфське золото" вигідне Україні - міністр

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці у музеї Алларда Пірсона. Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати до кримських музеїв, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури Росії наполягає на передачі колекції скіфського золота у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.