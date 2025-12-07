Загалом кількість мігрантів за межами країни оцінюють у майже 6 мільйонів осіб.

З 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали стільки ж людей, як за попередні девʼять місяців.

Про це інформує Національний банк України у новому макроекономічному та монетарному огляді із посиланням на дані ООН та Євростату. Загалом кількість мігрантів за межами країни оцінюють у майже 6 мільйонів осіб.

"За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5.9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)", – йдеться у документі.

У Нацбанку припустили, що збільшення кількості мігрантів може бути повʼязане в тому числі з посиленням російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури. Ще одним фактором називають дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років.

Виїзд українців за кордон: останні новини

В Україні змінюються правила виїзду журналістів за кордон. Як пояснили в Державній прикордонній службі України, починаючи з 1 січня 2026 року листи-інформування про виїзд представників медіа та інформаційної сфери надаватиме не Міністерство культури, а Держкомтелерадіо.

Раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт, яким пропонують додатково розширити перелік категорій громадян, яким заборонений виїзд з України у період воєнного стану і мобілізації.

