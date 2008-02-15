Україна хоче бути присутньою на нафтогазовому ринку Росії

На переговорах з Росією щодо її вступу до СОТ Україна має намір висловити бажання бути присутньою на російському нафтогазовому ринку через своїх інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу секретар Ради нацбезпеки й оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона висловила сподівання, що через діалог рішення щодо присутності України на нафтогазовому ринку Росії буде ухвалене.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА підтвердила зацікавленість України у якнайшвидшому вступі Росії до СОТ. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, це дозволить обом країнам грати за одними правилами на ринку.

Також секретар РНБО підтвердила зацікавленість України у створенні зони вільної торгівлі з Росією.