Українським вертолітникам довірили охороняти Буша

Сьогодні у рамках робочої поїздки країнами Африки з офіційним візитом до Ліберії прибуває Президент США Джордж БУШ.

Командування сил Місії ООН у Ліберії довірило екіпажам 56-го окремого вертолітного загону ЗС України забезпечувати повітряне прикриття та охорону з повітря високоповажного гостя, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Під час візиту Президента США українські екіпажі Мі-24 патрулюватимуть небо над столицею Ліберії Монровією та аеропортом “Спрингс Пейн”, берегові лінії, під’їзні дороги на шляху кортежу Дж.БУША.

Українські вертолітники вже мають досвід виконання подібних відповідальних завдань. У 2005-2007 роках екіпажі 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ забезпечували охорону з повітря Генерального секретаря ООН, президентів Нігерії та Китаю, Федерального канцлера Німеччини, які перебували у Ліберії з візитом.