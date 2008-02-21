Луценко хоче розігнати «Кобру»

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО планує розформувати спецпідрозділ ДАІ «Кобра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Вважаю недоцільним нинішнє існування «Кобри». У мене є багато питань до роботи цього спецпідрозділу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, однією з підстав для розформування «Кобри» є відомий випадок на дорозі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Міністр підкреслив, що також у нього є дані службового розслідування про причетність працівників «Кобри» до перегону крадених автомобілів.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що статус, який має спецпідрозділ «Кобра», для служби не потрібний. Міністр також повідомив, що замість спецпідрозділу «Кобра» буде створений спеціальний батальйон ДАІ, який охоронятиме найвищих посадових осіб країни.

Міністр повідомив, що наказом МВС за дискредитацію служби звільнено заступника начальника «Кобри» підполковника КОЖУ, ще двох працівників спецпідрозділу, які зупинили автомобіль голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА.