На вихідних температура в Україні поб'є рекорд

У більшості областей пануватиме високий атмосферний тиск, тому опадів не передбачається. Повсюди пануватиме сонячна малохмарна погода, лише в неділю на крайньому заході України можливі локальні грозові дощі.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині переважатиме суха погода, 14 вересня на Закарпатті та в прикарпатських областях місцями пройде дощ, гроза. Температура повітря вночі +10 +15, вдень +22 +27 градусів.

У північних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі +11 +17, вдень +23 +28 градусів.

У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі +12 +18, вдень +23 +28 градусів.

На сході України очікується ясна погода. Температура повітря вночі +12 +18, вдень +23 +29 градусів.

У південній частині – без опадів. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +23 +28, місцями до +30 градусів.

У Києві пануватиме суха малохмарна погода. Температура повітря вночі +13 +15, вдень +24 +27 градусів.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.