У Донецьку обіцяють завтра відкрити деякі поштові відділення

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти". "З 17 вересня заплановано відновити роботу 11-ти відділень поштового зв'язку в Донецьку(1, 12, 17, 30, 48, 50, 54, 62, 92, 111, 117) і 4-х відділень у Макіївці(14, 41, 56, 57). У зазначених відділеннях буде організовано прийом всіх видів поштових відправлень.

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На Донецьк і Макіївку будуть прийматися тільки реєстровані поштові відправлення без здійснення доставки адресату (тільки до поштового відділення).

Бажаючі відправити пошту (листи або посилки) в Донецьк і Макіївку повинні зареєструвати відправлення у відділенні поштового зв'язку і обов'язково вказати телефон адресата для інформування його про надходження відправлення. Зареєстрованим поштовим відправленням призначається код, за яким можна відстежувати проходження відправлення через онлайн-сервіс на сайті Укрпошти www.ukrposhta.ua в розділі «Відстежити».