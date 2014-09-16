Українці не задоволені першими ста днями роботи президента

Про це свідчать дані моніторингу громадської думки Інституту соціології НАНУ, який оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи", передає ZN.UA.

При цьому у Віктора Ющенка в перші 100 днів після обрання середня оцінка діяльності склала 5,6 бала, Віктора Януковича - 5,1 бала.

Між тим, політичні експерти оцінили перші 100 днів роботи Петра Порошенка значно вище, давши йому 6,3 бала за 11-бальною шкалою. Діяльність Віктора Януковича у 2010 році за аналогічний період експерти оцінили лише 2,7 бала.

Оцінки українських громадян, які оцінювали діяльності президента відрізняються в різних областях країни: західний регіон - 5,8 бала, центральний - 5,4 бала, південний - 4,7 бала, східний - 4,3 бала, Донбас - 2,2 бала.

Моніторинг громадської думки Інституту соціології НАНУ проводився в серпні 2014 року. Опитані 1800 респондентів по всій Україні, за винятком Криму.