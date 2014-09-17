Під Сімферополем провели нові обшуки в будинках кримських татар

У анексованому Криму тривають обшуки в будинках кримських татар. Зокрема, рано вранці 17 вересня, поліцейські машини з озброєними людьми приїхали в село Кольчугіно під Сімферополем, які стали обшукувати будинки представників кримськотатарського народу.

Про це кореспонденту Крым.Реалии, який перебуває на місці події, повідомили жителі села.

За їх інформацією, обшук провели в чотирьох будинках, в рамках кримінальної справи щодо подій 3 травня, коли кримські татари зустрічали на адміністративному кордоні в Армянську свого лідера Мустафу Джемілєва. Ще однією причиною обшуку в одному з будинків став побутовий конфлікт, який стався кілька місяців тому.

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Приїхали в село шість поліцейських машин і одна «ГАЗель» з автоматниками, обшуки в будинках проходили 2-3 години, шукали зброю, наркотики і заборонену в Російській Федерації ісламську літературу.

Як розповідають жителі, в будинках нічого не знайшли. Тим не менш, правоохоронці забрали з собою чотирьох осіб, по одному з кожного будинку, де проводили обшук. Їх підозрюють у незаконному перетині кордону в Армянську під час згаданих подій 3 травня. У затриманих також цікавилися тим, хто ще брав участь у травневих заходах.

За словами очевидців, перевіряли речі, а також що саме вирощується в теплицях. При цьому знайшовши в одній з книг гривні, поцікавилися у господарів, чому в будинку знаходиться українська валюта, коли Крим вже в рублевій зоні. Після обшуку тут, як розповідають сусіди, дівчині стало погано з серцем. Одного з членів її сім'ї забрали у райвідділ по причині того, що він проходить свідком з побутового конфлікту. Його підозрюють у тому, що під впливом екстремісткої літератури він міг брати участь у цьому конфлікті.

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Силовики вже покинули село, місцеві жителі не приховують свого обурення такими діями.

Як повідомляв сайт Крым.Реалии, вранці 16 вересня, з обшуком прийшли в квартиру члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, у якого вилучили комп'ютерну техніку. Ще один обшук пройшов у будинку голови голови Білогірського регіонального Меджлісу Мустафи Асаби.

Після цього будівлю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі оточили автоматники, а всередині також почали проводити обшук.

У МВС і Слідчому комітеті Криму від коментарів відмовилися.

Представники Меджлісу розцінюють те, що відбувається, як «залякування соціально активних людей, як елемент психологічного впливу».