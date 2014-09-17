В окупованому Криму продовжують зростати ціни на харчі
16:46, 17 вересня 2014Суспільство
0 0
За півроку окупації Криму ціни на продукти та ліки на півострові злетіли в кілька разів.
Продукти стають дефіцитом / УНІАН
Прилавки тим часом продовжують порожніти, передає ТСН.
Читайте такожОкупанти Криму визнали дефіцит продовольства на півостровіВ дефіциті соки та консерви, асортимент молочної продукції та сирів невеликий, акваріуми в супермаркетах, де раніше була жива риба, вже давно порожні, охолодженої риби – немає.
Читайте такожВ окупованому Севастополі запасів прісної води залишилося лише на 1,5 місяцяРосійські харчі, якими обіцяли нагодувати кримчан, виявилися значно дорожчими за українські та й їх постачають з перебоями. Також помітно збіднів асортимент ліків в аптеках.
За півроку ціни в окупованому Криму злетіли в кілька разів
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter