В окупованому Криму продовжують зростати ціни на харчі

Прилавки тим часом продовжують порожніти, передає ТСН.

Читайте такожОкупанти Криму визнали дефіцит продовольства на півостровіВ дефіциті соки та консерви, асортимент молочної продукції та сирів невеликий, акваріуми в супермаркетах, де раніше була жива риба, вже давно порожні, охолодженої риби – немає.

Читайте такожВ окупованому Севастополі запасів прісної води залишилося лише на 1,5 місяцяРосійські харчі, якими обіцяли нагодувати кримчан, виявилися значно дорожчими за українські та й їх постачають з перебоями. Також помітно збіднів асортимент ліків в аптеках.