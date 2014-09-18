У Вінниці встановили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО Героя України Могилка

Як передає кореспондент УНІАН, меморіальну дошку встановлено у школі-гімназії №23 у середу, 17 вересня.

Ініціаторами встановлення дошки стали батьки учнів школи, адже у свій час Могилко навчався й закінчив школу №23.

Як розповів УНІАН батько учениці даного навчально закладу, дошка була викарбувана із каменю вручну. Пам’ятку із портретом Могилка та написом «Герої не вмирають…» розмістили на фасаді школи перед парадним входом.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли й батьки загиблого льотчика, які подякували за шану, яка висловлена їх загиблому сину.Читайте такожЗвання Героя України посмертно присвоєно офіцерам-учасникам АТО Сенюку, Могилку і Кульчицькому

Планується також створення й музею Могилка, а батьки льотчика вже висловили готовність передати цінні речі свого сина для закарбування пам’яті про Героя України, який із дитинства мріяв про небо.

По закінченню урочистого заходу школярів старших класів запросили до актової зали для перегляду документального фільму про життя Могилка та зустрічі з творцями цієї стрічки.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 4 вересня презентовано фільм про вінничанина Героя України Могилка, який ціною власного життя врятував десятки мешканців Слов’янська. Стрічка створювалася за благодійні кошти та за сприяння обласної державної адміністрації.

Довідка УНІАН. Костянтин Могилко – вінницький пілот, загиблий у червні під час виконання бойового завдання у зоні АТО та посмертно нагороджений званням Герой України. Він ціною власного життя відвів підбитий терористами літак від житлового кварталу м. Слов’янськ тим самим врятував життя мирним жителям.