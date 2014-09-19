У Києві попрощались із екс-футболістом "Динамо" Андрієм Гусіним (фоторепортаж)
18:11, 19 вересня 2014Суспільство
3 0
Сьогодні у Києві попрощались із екс-футболістом ФК "Динамо" і гравцем національної збірної України Андрієм Гусіним.
У Києві попрощались із Андрієм Гусіним / УНІАН
Громадянська панахида відбудеться на стадіоні «Динамо». Сьогодні ж футболіста мають поховати на Байковому кладовищі.
Як повідомляв УНІАН, спортсмен трагічно загинув на 42-му році життя під час катання на мотоциклі на автодромі "Чайка". Гравець помер, не приходячи в свідомість.
Читайте такожМіліція почала розслідування загибелі ГусінаУ складі «Динамо» Андрій Гусін 7 разів ставав чемпіоном України, 4 рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Більше 10 років був провідним гравцем національної збірної України, в складі якої заслужив право і успішно зіграв на Чемпіонаті світу-2006.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter