У Києві попрощались із екс-футболістом "Динамо" Андрієм Гусіним (фоторепортаж)

Громадянська панахида відбудеться на стадіоні «Динамо». Сьогодні ж футболіста мають поховати на Байковому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, спортсмен трагічно загинув на 42-му році життя під час катання на мотоциклі на автодромі "Чайка". Гравець помер, не приходячи в свідомість.

Читайте такожМіліція почала розслідування загибелі ГусінаУ складі «Динамо» Андрій Гусін 7 разів ставав чемпіоном України, 4 рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Більше 10 років був провідним гравцем національної збірної України, в складі якої заслужив право і успішно зіграв на Чемпіонаті світу-2006.