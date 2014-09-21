У Ждановці з будівлі мерії бойовики зірвали український прапор (відео)

Про це пише у Facebook журналіст Роман Бочкала.

"В Ждановці вчора зірвали український прапор. Це місто було одним з небагатьох "в тилу ворога", яке залишалось під контролем України. Тепер це ДНР", - написав він.

Читайте такожУ Макіївці бойовики захопили міську податкову інспекціюУ теж час, як повідомляється на сторінці Facebook-спільноти "Свободный Донбаcс", з натовпу вийшла жінка, яка спробувала закликати городян не витирати об символ України ноги.

«Давайте не будемо! Перестаньте! Ми ж не фашисти», - кричала жінка, але її не почули.