У Ждановці з будівлі мерії бойовики зірвали український прапор (відео)
12:06, 21 вересня 2014Суспільство
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Вчора після відходу українських військ з міста Жданівка Донецької області бойовики зірвали з однієї з адмінбудівель прапор України.
З будівлі мерії зняли український прапор / Скріншот
Про це пише у Facebook журналіст Роман Бочкала.
"В Ждановці вчора зірвали український прапор. Це місто було одним з небагатьох "в тилу ворога", яке залишалось під контролем України. Тепер це ДНР", - написав він.
Читайте такожУ Макіївці бойовики захопили міську податкову інспекціюУ теж час, як повідомляється на сторінці Facebook-спільноти "Свободный Донбаcс", з натовпу вийшла жінка, яка спробувала закликати городян не витирати об символ України ноги.
«Давайте не будемо! Перестаньте! Ми ж не фашисти», - кричала жінка, але її не почули.
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