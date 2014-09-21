У Харкові відбулися зіткнення проукраїнських активістів і прихильників федералізації
У центрі Харкова відбулися зіткнення між прихильниками єдиної України і прихильниками ідеї федералізації країни.
Конфлікт розгорівся близько 18.45 біля входу в станцію метро "Університет" між десятком молодих людей у балаклавах з українською символікою та прихильниками ідеї федералізації України, які зібралися біля виходу з метро.
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Сталося кілька бійок. Співробітники міліції спробували розняти сторони, однак їм це не вдалося. За даними міліції, нікого з учасників бійок не затримали.
В даний час на площі Свободи залишається близько сотні молодих людей з національною символікою і символікою Правого сектора. Прихильники федералізації України відійшли в сторону парку ім. Т. Шевченка.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбувся Марш миру, на який вийшли близько 500 осіб з національними прапорами, а також прапорами кримськотатарського народу і символікою Правого сектора. Біля генконсульства Росії в Харкові вони провели пікет з вимогою до керівництва РФ припинити агресію в Україні.