У Харкові відбулися зіткнення проукраїнських активістів і прихильників федералізації

Конфлікт розгорівся близько 18.45 біля входу в станцію метро "Університет" між десятком молодих людей у балаклавах з українською символікою та прихильниками ідеї федералізації України, які зібралися біля виходу з метро.

Читайте такожНа Марші миру в Харкові підтримають росіян, що проти політики Путіна

Сталося кілька бійок. Співробітники міліції спробували розняти сторони, однак їм це не вдалося. За даними міліції, нікого з учасників бійок не затримали.

В даний час на площі Свободи залишається близько сотні молодих людей з національною символікою і символікою Правого сектора. Прихильники федералізації України відійшли в сторону парку ім. Т. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбувся Марш миру, на який вийшли близько 500 осіб з національними прапорами, а також прапорами кримськотатарського народу і символікою Правого сектора. Біля генконсульства Росії в Харкові вони провели пікет з вимогою до керівництва РФ припинити агресію в Україні.