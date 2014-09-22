В Умані перекрили вулиці і ввели пропускний режим через прибуття хасидів

У прес-службі управління ДСНС в Черкаській області повідомили, що в місті обмежено рух по вулицях: Визволителів, Шкільній, Садовій, Челюскінців, Пушкіна, Бєлінського, Тургенєва, Софії Перовської, Кулика, провулках Островського, Бєлінського і Толстого.

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Обмеження діятиме до 30 вересня. Рух обмежено для всіх транспортних засобів, крім автобусів з паломниками, транспорту, який буде обслуговувати територію, та водіїв авто, які живуть на зазначених вулицях.

З сьогоднішнього дня райони найбільшого скупчення хасидів перекриті сімома контрольно-пропускними пунктами. Діють кілька видів перепусток: для місцевих жителів, підприємців та гостей.

Як повідомляв УНІАН, в місто Умань Черкаської області в цьому році на святкування 5775 іудейського Нового року Рош Ха-Шана, який відзначатиметься 24 вересня, незважаючи на складну ситуацію в Україні, очікується приїзд рекордної кількісті хасидів - понад 35 тис. з 25 країн. У минулому році Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана в Умані зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн, переважно з Ізраїлю.