У Харкові затримали озброєного військового, що їхав із зони АТО

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, чоловіка затримали у залі вокзалу станції «Харків-Пасажирський» вчора, 22 вересня.

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Наразі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення боєприпасів) Кримінального кодексу України.

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