Військові на Рівненщині будують міст, який сполучить чотири села

Вже протягом трьох тижнів військові інженери наводять дерев’яну переправу через річку, аби сполучити чотири села. Через Горинь проходить дорога районного значення, зокрема, до Кричильська через міст до школи прямують старшокласники сіл Поляна, Угли, Убереж. А для селян через ріку — найближчий шлях до полів, сінокосів, лугів для випасу худоби.

— Ми звернулися за допомогою до військових, які зголосилися допомогти, — зазначив секретар сільської ради Кричильська Іван Токов. — Для нас дістатися на другий берег — це питання життя села. Попередній міст ми будували дідівським способом, вручну, і він простояв десь чотирнадцять років. А цей новий, і вже видно, що міцніший, адже робиться по-новому, як ми кажемо «по-військовому». Для нас дуже важливо, що навіть в такий важкий час наші Збройні Сили знаходять можливість допомагати нам, не стоять осторонь, вони справді захисники Вітчизни.

Старший групи військовослужбовців, які залучені до ремонту мосту, розповів, що з військової частини інженери взяли ту техніку, яка необхідна з огляду на виконання ремонтних робіт. Міст 90-метровий у довжину, в ширину — п’ять метрів. По ньому крім людей, спецтранспорту і худоби щодня курсуватиме й автобус «Школярик», тому міст будуть максимально швидко, дотримуючись технології.

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— Новий міст наводимо так, щоб він простояв не одне десятиліття, вибираємо хорошу деревину, робимо якісні опори, — додав старший групи. — Приємно бачити вдячність місцевих людей, які і добрим словом звернуться, і яблук чи молока принесуть. Вони щирі і добрі, а тому ми ремонтуємо міст з великим натхненням.