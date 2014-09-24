Донецький національний університет переведуть в інший регіон - міністр

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

"Інформую Вас, що Міністерство освіти і науки зараз працює над проектом переводу Донецького національного університету в один з інших регіонів України. Йдеться про те, що його ректор, переважна більшість студентів і викладачів зайняли принципову патріотичну позицію. Вони хочуть зберегти свій університет як інститут, що має власні академічні традиції, і розвивати його надалі", - написав Квіт.

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Міністр також додав, що МОН шукає відповідних приміщень, розташованих компактно і придатних для перенесення університету, а також вирішує інші матеріально-технічні та організаційні проблеми ДонНУ.