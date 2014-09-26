Українці через стреси частіше почали звертатися до кардіологів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, на цьому наголошували провідні вітчизняні медики у ході XV Національного конгресу кардіологів, що проходить у Києві.

Зокрема, заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець наголосив, що агресивна політика Росії та бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не може не позначитись на стані здоров’я сотень тисяч людей.

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«Стресові ситуації, в яких перебувають як військовослужбовці, так і цивільне населення, провокують розвиток гострих захворювань серця. В Україні втричі зросла кількість коронарографій, майже вчетверо кількість операцій на серці, високою залишається статистика смертності від серцево-судинних захворювань», - сказав Лазоришинець.

У рамках конгресу відбулось спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, VI Українсько-французький форум за участю провідних кардіологів України та Франції.