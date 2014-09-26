У Слов'янську триває ексгумація масових поховань

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у даний час триває ексгумація тіл, імена 12 людей вже вдалося встановити.

"За попередньою інформацією, ці люди загинули на початку червня, коли Слов’янськ повністю перебував під контролем бойовиків Стрєлкова-Гіркіна", - сказав Лисенко.

Читайте такожПропаганда РФ залишила далеко позаду фашистську та радянську - Геращенко про масові поховання на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, Слов’янськ перебував під контролем терористів з середини квітня до 5 липня.

Інформація про масові поховання мирних жителів і бойовиків у Слов'янську та його околицях з'являлася протягом усього літа. Так, 14 червня у штабі АТО повідомили, що виявили масове поховання вбитих бойовиків біля автодороги "Ізюм-Слов'янськ".

Вже після звільнення Слов'янська, 28 липня, радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що міліція працює над місцем виявлення індивідуальних і масових поховань жертв бойовиків. Так, на той час вже було ексгумовано масове поховання в центрі Слов'янська, біля стели-пам'ятника героям громадянської війни, де знайшли 14 тіл.