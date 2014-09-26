Донецький технічний університет переведуть в інше місто
18:00, 26 вересня 2014Суспільство
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Слідом за Донецьким національним університетом ім. Т. Шевченка в інше місто перенесуть головний технічний ВУЗ області - Донецький національний технічний університет (ДонНТУ).
Квіт буде координувати перенос донецьких ВУЗів / telegraf.com.ua
Мова йде не про створення філії, а про повний "переїзд" закладу як юридичної особи. Про це домовилися на спільному засіданні Донецької обласної держадміністрації та Міністерства освіти і науки, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.
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В яке місто переїде ДонНТУ, поки не визначилися. Вибрати нове місце розташування доручили ініціативній групі ВУЗу.
Крім цього, для того, щоб вирішувати проблеми перенесення інших ВУЗів Донбасу, при Міносвіти створили спеціальну робочу групу.
Як повідомляв УНІАН, 24 вересня міністр освіти Сергій Квіт повідомив, що Донецький національний університет ім. Т. Шевченка перенесений у Вінницю.
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