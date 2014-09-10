Бойовики "ДНР" захопили Донецький університет і призначили ректора
17:45, 10 вересня 2014Суспільство
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Озброєні бойовики "ДНР" прийшли до будівлі Донецького національного університету (ДонНУ) і зайняли кабінет ректора Романа Гринюка.
REUTERS
Бойовики вилучили документи, опечатали бухгалтерію і призначили "ректором" професора ДонНУ Юрія Лисенка, повідомляють "Новини Донбасу".
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Бойовики виставили біля входу в корпус озброєних автоматами людей.
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