Бойовики "ДНР" захопили Донецький університет і призначили ректора

17:45, 10 вересня 2014
Суспільство
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Озброєні бойовики "ДНР" прийшли до будівлі Донецького національного університету (ДонНУ) і зайняли кабінет ректора Романа Гринюка.

REUTERS

Бойовики вилучили документи, опечатали бухгалтерію і призначили "ректором" професора ДонНУ Юрія Лисенка, повідомляють "Новини Донбасу".

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Бойовики виставили біля входу в корпус озброєних автоматами людей.

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