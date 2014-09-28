Медикам Луганська бойовики встановили зарплату у вигляді півбанки тушонки в день - ЗМІ
Працівників Луганської міської лікарні №9 змусили написати заяви про звільнення, а ті, хто хочуть продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про те, що готові співпрацювати з «ЛНР».
Про це передає Інформатор з посиланням на одну з медсестер.
При цьому заборгованості за липень і серпень виплачувати не будуть. За словами медсестри, вона отримує зарплату тушонкою.
«В день видають одну банку на двох працівників. Ще давали по жменьці крупи... Як жити далі не знаю. Про гроші мовчать, а діватися все одно нікуди», - сказала вона.
Читайте такожУ "ЛНР" намагаються організувати поставки газу з Росії – РНБО
Як зазначає видання, подібна ситуація склалася і в Ровеньках. На медраді, що відбулася 27 вересня, працівникам також оголосили, що потрібно оформлятися на роботу заново, бо «нова держава». Тримісячну заборгованість по зарплаті (липень, серпень, вересень) виплачувати не будуть, бо вважають її «українським боргом».