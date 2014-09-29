В Луганській області після обстрілу птахофабрики тисячі курей опинилися на вулиці (відео)

У мережі з'явилося відео з території птахофабрики. На ньому видно, що підприємство порожнє - там немає жодного працівника. Кури бродять по птахофабриці, поїдаючи останки загиблих птахів. Також видно як вибухами й осколками були пошкоджені приміщення підприємства, передає informator.

Місцеві жителі повідомляють, що в той час, коли в Луганську була відсутня електроенергія, на ринках продавалися кури по 10 грн. Продавці кажуть, що це кури, які розбіглися після обстрілу птахофабрики.

Також місцеві жителі збирають в довколишніх лісопосадках яйця, які знесли там кури, що втекли з птахофабрики.

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