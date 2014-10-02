У Харкові вночі біля постаменту знесеного Леніна робітники встановили будівельні риштування (фото)

Цієї ночі, з 1 на 2 жовтня, до постаменту знесеного пам'ятника Леніну у Харкові прибули робітники та почали встановлювати будівельні риштування.

Про це повідомляють очевидці у Twitter.

"На площі 20 робочих встановлюють риштування, 3 машини міліції", - пишуть вони.

Читайте такожКернес хоче покарати винних у знесенні пам'ятника Леніну в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час постамент у повну висоту із чотирьох боків обнесений риштуванням, на яких вивісили захисний будівельний екран із тканини.

Неподалік постаменту - у сквері за пам'ятником та біля саду ім. Т.Шевченка чергують близько 100 працівників міліції. Працівників комунальних служб або будівельників зараз біля пам’ятника немає.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що роботи почалися близько півночі. Робітники, котрі встановлювали риштування, пояснювали свої дії по-різному: одні стверджували, що таким чином починаються роботи з відновлення монумента, інші – що пам’ятник обноситься риштуванням за наказом керівництва Харківської ОДА.

На це час з’ясувати, хто та для чого встановив риштування, не вдалося.

Зокрема, у Харківській міськраді відкинули причетність до обнесення монументу Леніна будівельним риштуванням.

Читайте такожАваков про харківського Леніна: Хай падає. Лише б люди не постраждали

Як повідомляв УНІАН, вночі 28 вересня бронзову фігуру вождя пролетаріату висотою 8,5 м встановлену на п'єдесталі з червоного граніту, активісти повалили з допомогою тросів. Перед цим вони кілька годин розпилювали ноги скульптури, з попутним вирізуванням на постаменті написи "Слава Україні".

Міський голова Харкова Геннадій Кернес пообіцяв відновити зруйнований пам'ятник Леніну.

#ХАРЬКОВ!!! К постаменту памятника ленина подъехал грузовик с рабочими,начали монтировать леса.Будут восстанавливать? pic.twitter.com/VNi5gBbY1W — Новости Украины (@Dbnmjr) October 1, 2014