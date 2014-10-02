У Донецьку формується артилерійська група бойовиків, під Дебальцеве перекинули бронетехніку

У район міста Дебальцеве прибула бронегрупа російсько-терористичних військ.

Про це координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук повідомив у Facebook.

За його даними, бронегрупа частково укомплектована російськими військовослужбовцями і включає до 30 одиниць бронетехніки, включаючи танки.

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Також Тимчук повідомив, у Ленінському районі Донецька йде формування артилерійської групи терористів, що включає, зокрема РСЗО. На доукомплектування групи прибули дві російські установки РСЗО БМ-21 «Град».

Крім того, в район населеного пункту Ольгінка російсько-терористичні війська перекинули близько 8 одиниць бронетехніки. Йде концентрація сил противника у напрямку н.п. Волноваха.

У районі населеного пункту Тельманове розгорнуто посилену тактичну групу (РТГ) роти противника. Спостерігається підвезення боєприпасів у даний район.