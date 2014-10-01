В район Дебальцево стягнуті 27 російських танків

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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За його даними, днем раніше рух цієї бронетехніки було зафіксовано спочатку в районі населеного пункту Міусинськ, пізніше - в районі місита Вахрушеве.

Крім цього, Дмитро Тимчук повідомляє, що "протягом останніх діб зафіксоване перекидання в район населеного пункту Стаханов підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ".

"Російські десантники переміщуються групами до 10 осіб на спеціальному автотранспорті. Протягом попередніх діб в цьому районі зафіксована діяльність російської станції РЕБ, яка глушила мобільний зв'язок", - написав він.