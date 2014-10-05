Помер режисер Юрій Любимов

Він помер в Боткінській лікарні, куди був доставлений у важкому стані на цьому тижні, передає delfi. 2 жовтня Юрій Любимов був госпіталізований у важкому стані. Режисерові, якому 30 вересня виповнилося 97 років, був поставлений діагноз - серцева недостатність.

Юрій Любимов народився 30 вересня 1917 року. Він заснував Театр на Таганці в 1964 році. Режисер керував ним протягом 20 років, до 1984 року, коли був позбавлений громадянства СРСР. У 1989 році Юрій Любимов знову повернувся на посаду художнього керівника Таганки. Однак у червні 2011 року між ним і трупою театру на гастролях в Чехії стався конфлікт. 15 липня 2011 року Юрій Любимов залишив театр. Пізніше почав співпрацювати з іншими театрами. В червні 2013 року у Большому театрі відбулася прем'єра опери "Князь Ігор" у його постановці. 20 травня цього року в театрі "Нова опера" відбулася прем'єра опери-буф "Школа дружин" за комедією Мольєра в постановці Юрія Любимова.