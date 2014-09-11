У Донецьку стріляють з великокаліберної зброї і важких гармат

Про це йдеться на офіційному сайті міського голови і міськради Донецька.

«Перша половина дня у Донецьку пройшла неспокійно. Жителі повідомляють про те що у Ленінському, Кіровському, Куйбишевському районах періодично лунають і поодинокі постріли з великокаліберної зброї, і серії залпів з важких гармат», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожВійська РФ готують провокації в Донецьку з метою зірвати перемир'я - ТимчукСтаном на 13.00 системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Збоїв у графіках руху громадського транспорту немає. Автобусне сполучення Донецька з іншими містами здійснюється через автовокзал "Південний".

Читайте такожВночі у Донецьку лунали залпи, ситуація залишається напруженоюАвтовокзал "Західний" залишається закритим. Рух потягів не відновлено, але залізничний вокзал Донецька працює, і городяни можуть придбати або здати квитки, а також одержати необхідну довідкову інформацію. Відправлення потягів здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь, зазначили в міськраді.