У Донецьку в результаті обстрілу загорівся залізничний вокзал
21:31, 29 серпня 2014Суспільство
0 0
У Донецьку в результаті обстрілу Привокзальної площі від влучання снаряду загорілась будівля залізничного вокзалу. За повідомленням Донецької міської ради, жертв і постраждалих немає.
фото з соцмережі
За свідченнями людей, які опинились на місці пожежі, "осколки снарядів летіли навіть через дві зупинки",- передає Еспресо.TV.
У соцмережах також повідомляють, що клуби чорного диму від пожежі можна спостерігати у двох районах Донецька - Київському і Куйбишевському.
фото з соцмережі
"У Київському районі епіцентром обстрілу стала Привокзальна площа. Сталося загоряння торгівельних павільйонів. На місці працюють пожежні наряди МНС. Один із снарядів потрапив в тролейбус і той загорівся. Ніхто не постраждав, і водій, і пасажири встигли вибігти", - йдеться в повідомленні міськради.
фото з соцмережі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter