У Донецьку в результаті обстрілу загорівся залізничний вокзал

За свідченнями людей, які опинились на місці пожежі, "осколки снарядів летіли навіть через дві зупинки",- передає Еспресо.TV.

У соцмережах також повідомляють, що клуби чорного диму від пожежі можна спостерігати у двох районах Донецька - Київському і Куйбишевському.

"У Київському районі епіцентром обстрілу стала Привокзальна площа. Сталося загоряння торгівельних павільйонів. На місці працюють пожежні наряди МНС. Один із снарядів потрапив в тролейбус і той загорівся. Ніхто не постраждав, і водій, і пасажири встигли вибігти", - йдеться в повідомленні міськради.