У Донецьку в результаті обстрілу загорівся залізничний вокзал

21:31, 29 серпня 2014
Суспільство
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У Донецьку в результаті обстрілу Привокзальної площі від влучання снаряду загорілась будівля залізничного вокзалу. За повідомленням Донецької міської ради, жертв і постраждалих немає.

фото из соцсетей

За свідченнями людей, які опинились на місці пожежі, "осколки снарядів летіли навіть через дві зупинки",- передає Еспресо.TV

У соцмережах також повідомляють, що клуби чорного диму від пожежі  можна спостерігати у двох районах Донецька - Київському і Куйбишевському. 

фото из соцсетей

"У Київському районі епіцентром обстрілу стала Привокзальна площа. Сталося загоряння торгівельних павільйонів. На місці працюють пожежні наряди МНС. Один із снарядів потрапив в тролейбус і той загорівся. Ніхто не постраждав, і водій, і пасажири встигли вибігти", - йдеться в повідомленні міськради.

фото из соцсетей
фото з соцмережі

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