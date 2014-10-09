У Харкові з постаменту пам’ятника Леніну на площі Свободи зняли хрест

Як передає кореспондент УНІАН, на місці дерев’яного хреста зараз встановлено значно більший, ніж було раніше, Державний Прапор України.

У цей час біля постаменту чергують кілька працівників міліції. Ані захисників монумента, ані прихильників знесення пам’ятника Леніну, на площі Свободи немає.

Одна з веб-камер, за допомогою якої можна зблизька побачити постамент пам’ятника Леніну, зараз не працює.

Читайте такожВ Україні залишилось більше двох тисяч цілих Ленінів - експерт

Вчора, 8 жовтня, зранку детальну фотозйомку постаменту із підйомної вишки робили працівники Харківської міськради. На місці були присутні головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, директор Департаменту комунального господарства Віктор Кітанін, а також працівники міськради.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Харкові на площі Свободи знесли пам’ятник Леніну. Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що харківська влада відновить пам’ятник на тому ж самому місці.

4 жовтня на постамент знесеного пам’ятника Леніну на площі Свободи поставили 3,5-метровий дубовий хрест.