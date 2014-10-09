Рятувальники розповіли про ймовірну причину пожежі під Радою

Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі поблизу Верховної Ради.

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Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у м. Києві, сьогодні о 12.40 до Служби порятунку 101 надійшов дзвінок про те, що по вулиці Грушевського, 5 під час руху загорівся автомобіль Mazda. Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини вже о 12.55 ліквідували загоряння. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, лобове скло та лакофарбове покриття автомобіля.

Постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі є коротке замикання.