У Донецьку і Макіївці бойовики заволоділи документацією двох супермаркетів

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативною інформацією, в міліцію надійшла заява від директора з торгівлі Донецького регіону ТОВ "АТБ-Маркет" про те, що в 2 супермаркети мережі в Донецьку і Макіївці прийшли невідомі особи в камуфляжній формі та під загрозою застосування вогнепальної зброї заволоділи документацією магазинів.

Наразі за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу ("розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб").