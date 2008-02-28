У Нафтогазі кажуть, що нічого не винні Газпрому і кивають на РосУкр-Енерго

НАК «Нафтогаз України» заявляє про відсутність будь-яких підтверджених боргів за спожитий природний газ перед ВАТ «Газпром».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України», відзначивши, що компанія вкотре підтверджує свою готовність до конструктивної співпраці і діалогу з партнерами з ВАТ «Газпром».

“Позиція НАК «Нафтогаз України» залишається незмінною: компанія завжди готова дотримуватися всіх формально і документально підтверджених зобов`язань у газових відносинах. Спірні питання між НАК «Нафтогаз України» і СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» мають вирішуватися у межах відносин двох господарюючих суб`єктів”, - вказано у повідомленні.

Станом на 28 лютого НАК «Нафтогаз України» готова продовжувати переговори щодо визначення схеми постачань природного газу до України, відповідно до домовленостей президентів України і Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що проблему з українською заборгованістю за російський газ, що постачається в Україну, досі не вирішено.

26 лютого офіційний представник холдингу Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що «Газпром» 3 березня з 10.00 мск зменшить постачання газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися.

«Нафтогаз України» у свою чергу заявив, що станом на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАО «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-07 рр. природний газ.

Загальна сума коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» у рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого. Станом на 27 лютого 2008 року між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.