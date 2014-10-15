Одеський телеканал звільнив журналіста за обман і співпрацю з російськими «Вести 24»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook написала радник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанжі.

Зокрема, йдеться про репортаж, що вийшов у РФ про Одесу, де нібито «націоналісти 14 жовтня знесуть у центрі міста пам'ятник Катерині Другій».

У сюжеті фігурують директор одеського муніципального музею особистих колекцій ім. Блещунова Світлана Остапова й коментарі проукраїнського активіста Павла Миронця, голосу якого практично не чути – на нього накладено голосовий переклад російською мовою.

Казанжі наводить прес-реліз телекомпанії «7 канал». У ньому сказано, що Доценка звільнено у зв'язку з тим, що «дозволив собі скористатися власністю телеканалу й ексклюзивним відео та передати його російським «Вестям 24». За словами головного редактора телеканалу Ганни Кравцової, інформаційна служба готувала до ефіру сюжет про перебільшені чутки, пов'язані зі знесенням названого пам'ятника, й саме цей сюжет у спотвореному вигляді з'явився в ефірі каналу «Вести 24» 12 й 13 жовтня.

«Ми провели внутрішнє розслідування й з'ясували, що саме журналіст нашого телеканалу Антон Доценко і журналістка російських «Вестей» Ірина Куксенкова під час інтерв'ю відрекомендувалися співробітниками одеського «7 каналу», - зазначає Кравцова. За словами редактора, «Доценко повівся підло й просто обдурив директора муніципального музею», яка дала їм коментар, використаний згодом у сюжеті.

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«Після цього Доценко привів на студію телеканалу Куксенкову, відрекомендувавши її як харківську журналістку, якій необхідна допомога. Тоді він і записав решту ексклюзивного матеріалу», - заявляє Кравцова.

«Це не перший випадок, коли відео телеканалу потрапляло в російський інформаційний простір, але раніше не вдавалося відстежити, хто «зливав» матеріал російським «колегам». Колектив «7 каналу» шкодує про цей інцидент вибачається перед керівництвом муніципального музею особистих колекцій ім. Блещунова», - додала Кравцова.

Заяву зробила також директор муніципального музею Остапова. У ній, зокрема, сказано: «З півгодинної бесіди до сюжету ввійшов фрагмент про судовий розгляд, також вирваний із контексту. Але справа навіть не в цьому – весь цей сюжет є абсолютною фальсифікацією. «Автор» запозичив фрагмент сюжету «7 каналу» – інтерв'ю з Павлом Миронцем, вклавши йому у вуста ніби переклад – абсолютно інший текст у дусі оскаженілої пропаганди ненависті до Росії зі сторони чорноморських козаків».