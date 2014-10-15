В Україні заборонили ретрансляцію телеканалів "Білорусь 24" та "365 днів"

Нацрада визнала зміст програм цих каналів такими, що не відповідають Європейській конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України, повідомляє прес-служба регулятора.

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Згідно з повідомленням, відповідне рішення базувалося на проведених Нацрадою моніторингах і скаргах громадян.

За словами заступника голови Нацради з телерадіомовлення Григорія Шверка, регулятор має намір звернутися до суду з проханням заборонити трансляцію даних телеканалів на території України.

Таким чином, на сьогоднішній день неадаптованими і тимчасово забороненими для розповсюдження на території України визнані 16 російських каналів "Перший канал. Всесвітня мережа", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Росія-24", TVCI, "Росія-1", НТВ, ТНТ, "Петербург-5", "Зірка", РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, "Історія" (ВГТРК), "365 днів", а також білоруський телеканал "Білорусь 24".