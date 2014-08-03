У Донецьку зникли телеканали Росії та "ДНР"

Телеканал самопроголошеної "Донецької народної республіки" припинив мовлення в Донецьку, очевидно через те, що знеструмлено телевишку, повідомляє ОстроВ.

27 квітня терористи захопили будівлю Донецької обласної телерадіокомпанії. На базі "27 каналу" ДОДТРК вони запустили свій телеканал.

Сьогодні в результаті бойових дій в Донецьку було пошкоджено підстанцію 220 кВ ХБК (Петрівський район), від якої живиться телевишка. Ефірне мовлення припинилося. На місці телеканалу - застигла картинка.

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