Скандальний хабарник Мельник заявив, що й досі вважає себе чинним ректором

Колишній ректор Національного університету податкової служби Петро Мельник продовжує вважати себе очільником цього вищого навчального закладу і стверджує, що у нього там більше прихильників, ніж опонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком судового засідання в Ірпінському міському суді, через який колишній ректор намагається відновитись на посаді.

“Я ректор університету. Я ректор 22 роки. Цей (університет) моя родина, це мій дім, це моє життя”, - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи багато у нього прихильників у виші, Мельник сказав, “однозначно більше прихильників, звичайно”.

Разом з тим, Мельник не захотів розповісти, як йому вдалося зняти браслет, який контролював його місце перебування після обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Але при цьому запевнив, що “ніяких технічних пошкоджень державному майну я не завдав”.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

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1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

2 квітня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику термін арешту до 30 травня, надавши йому можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення вищевказаної суми застави.

15 квітня Апеляційний суд Києва зменшив на місяць обраний судом першої інстанції термін арешту Мельнику і залишив можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення застави.