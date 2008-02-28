Закінчився урядовий комітет з економічних питань (список рішень)

Урядовий комітет з питань економічної політики на сьогоднішньому засіданні затвердив проект закону про правовий режим майна громадських об’єднань колишнього СРСР, який має захистити державне майно від незаконної приватизації.

Про це повідомляє прес-служба першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, який очолює цей комітет.

Також комітет затвердив постанову про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства за дорученням Кабінету Міністрів України розробило проект постанови, що визначає фіксовану мінімальну норму забезпечення населення соціальним житлом. Проект постанови було взято за основу і прийнято на порядок денний наступного засідання Кабінету Міністрів України.

На засіданні урядового комітету обговорювалась також необхідність встановлення квот на експорт соняшникової олії для забезпечення стабільної цінової політики на майбутній рік. Даний проект було прийнято за основу з урахуванням зауважень щодо відкритого продажу квот з аукціонів.

Окрім того, на засіданні обговорювалось питання необхідності запровадження акцизних марок нового зразка на алкогольні вироби. Головуючий на засіданні О.ТУРЧИНОВ дав доручення профільним міністерствам підготувати дане питання на найближчі засідання урядового комітету.