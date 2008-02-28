Офіцер, який вбив солдата, просить вважати злочин необережним поводженням зі зброєю
Солдат не хотів змінювати фільм на DVD
Військова апеляційна колегія Верховного суду України залишила без задоволення третю скаргу колишнього майора Миколи ВЕННІКОВА, який у військовій частині в селі Селещина (Машевський район, Полтавська обл.) у серпні 2006 року під час чергування застрелив 18-річного солдата.
Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в Ухвалі колегії Верховного суду України від 27 лютого.
У зв`язку з таким рішенням колегії Суду чинності набув вирок, винесений військовим судом Черкаського гарнізону, згідно з яким М.ВЕННІКОВ визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство) і ч.1 ст. 421 (порушення статутних правил внутрішньої служби), і осуджений до 13 років позбавлення волі. Військовий апеляційний суд Центрального регіону (Київ) залишив це рішення в силі.
Зокрема, обвинувачений просив апеляційний суд перекваліфіковувати статтю звинувачення на ненавмисне вбивство - ст. 414 ч.2 Кримінального кодексу (необережне поводження зі зброєю, що призвело до загибелі людини), яка передбачає позбавлення волі строком від 2 до 10 років. Апеляційний суд залишив скаргу М.ВЕННІКОВА без задоволення.
Раніше суд вирішив осудженому М.ВЕННІКОВУ повернути військове звання "майор", якого його раніше позбавив міністр оборони.
У свою чергу батьки загиблого солдата просили покарати М.ВЕННІКОВА довічним позбавленням волі.
Як повідомлялося, 6 серпня 2006 року рядовий Руслан Пащенко відмовився підкорятися майору і переставити інший кінофільм на DVD-програвачі. В результаті конфлікту майор вистрілив з табельного пістолета Макарова в потилицю рядовому, який від одержаної рани помер у лікарні. Після інциденту майор намагався покінчити життя самогубством.