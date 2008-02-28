Офіцер, який вбив солдата, просить вважати злочин необережним поводженням зі зброєю

Військова апеляційна колегія Верховного суду України залишила без задоволення третю скаргу колишнього майора Миколи ВЕННІКОВА, який у військовій частині в селі Селещина (Машевський район, Полтавська обл.) у серпні 2006 року під час чергування застрелив 18-річного солдата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в Ухвалі колегії Верховного суду України від 27 лютого.

У зв`язку з таким рішенням колегії Суду чинності набув вирок, винесений військовим судом Черкаського гарнізону, згідно з яким М.ВЕННІКОВ визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство) і ч.1 ст. 421 (порушення статутних правил внутрішньої служби), і осуджений до 13 років позбавлення волі. Військовий апеляційний суд Центрального регіону (Київ) залишив це рішення в силі.

Зокрема, обвинувачений просив апеляційний суд перекваліфіковувати статтю звинувачення на ненавмисне вбивство - ст. 414 ч.2 Кримінального кодексу (необережне поводження зі зброєю, що призвело до загибелі людини), яка передбачає позбавлення волі строком від 2 до 10 років. Апеляційний суд залишив скаргу М.ВЕННІКОВА без задоволення.

Раніше суд вирішив осудженому М.ВЕННІКОВУ повернути військове звання "майор", якого його раніше позбавив міністр оборони.

У свою чергу батьки загиблого солдата просили покарати М.ВЕННІКОВА довічним позбавленням волі.

Як повідомлялося, 6 серпня 2006 року рядовий Руслан Пащенко відмовився підкорятися майору і переставити інший кінофільм на DVD-програвачі. В результаті конфлікту майор вистрілив з табельного пістолета Макарова в потилицю рядовому, який від одержаної рани помер у лікарні. Після інциденту майор намагався покінчити життя самогубством.