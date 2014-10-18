ООН отримала тільки третину коштів на гуманітарну допомогу Донбасу
19:51, 18 жовтня 2014Суспільство
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Донори передали лише третину коштів із запитаних ООН в серпні $33,3 млн на надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу.
REUTERS
Про це йдеться в опублікованій сьогодні статистиці ООН по ситуації на сході України, передає "Новий Час".
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Також повідомляється, що координатор ООН в Україні звернувся до влади з проханням дозволити гуманітарним агентствам Організації проводити операції в контрольованих бойовиками районах. Після отримання схвалення Кабінету міністрів невелика команда технічних експертів ООН відправиться з оціночною місією в Донецьк.
Раніше в ООН заявили, що за програмою розвитку Україна отримає додатково $700 тис. на фінансування проектів з відновлення районів Донецької та Луганської областей.
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